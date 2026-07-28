Четири автомобила се сблъскаха на АМ „Струма“ край Бобошево, има много пострадали

Снимка: Булфото

Верижна катастрофа с четири автомобила е станала днес след 18:30 ч. на автомагистрала „Струма“ при разклона за Бобошево. Това съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Кюстендил Катя Табачка.

По първоначални данни при пътнотранспортното произшествие са пострадали между седем и осем души. Точният им брой и състоянието им все още се уточняват.

На мястото на инцидента работят екипи на полицията и на Спешна помощ. Движението в района се регулира от служители на „Пътна полиция“.

Причините за пътнотранспортното произшествие се изясняват.

Редактор "Екип на Петел",

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