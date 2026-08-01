Четири екипа огнеборци се борят с пожара в района на Боаза

Снимка: Булфото, архив

Сухи треви горят от двете страни на първокласния път в района на Боаза в област Ловеч. Четири екипа пожарникари продължават да се борят с пламъците, предава БНР.

Няма опасност за къщи, имоти и гори.

"Пожар на сухи треви в района на местността "Боаза" от кръговото на автомагистрала "Хемус" в посока към село Български извор. Движението в този участък не е спирано, на място има и екип на полицията от Ябълница, който подпомага безопасността на придвижване на превозните средства и най-важното, от "Пътна полиция" призовават водачите да преминават в този участък с повишено внимание и с намалена скорост", съобщава Габриела Тодорова, говорител на Областна дирекция на МВР-Ловеч.

Редактор "Екип на Петел",

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