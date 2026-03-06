Четири години затвор за мъж, отмъкнал от жилище 12 500 лв. през 2023 г.

Снимка: Булфото

По обвинение на Софийска районна прокуратура 47-годишен мъж е осъден на 4 години затвор за кражба, която представлява опасен рецидив.

На 23 май 2023 г. в град София обвиняемият е отишъл в дома на жена, за да постави сигнално-охранителна техника и е отнел парична сума в размер на 12 500 лева от владението ѝ без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

47-годишният мъж е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на затвор не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено.

По случая е водено разследване за престъпление, посочва Дарик. В хода му са извършени множество действия и са събрани доказателства, че именно той е автор на деянието. Разследването е приключило с внасяне на обвинителен акт в съда.

Състав на Софийски районен съд го призна за виновен по повдигнатото обвинение и му наложи наказание затвор за срок от 4 години, което той следва да изтърпи ефективно при строг режим. Уважен е и предявеният граждански иск в размер на 12 500 лева.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

