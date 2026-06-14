Четири гола до почивката в мача Германия - Кюрасао

Кадър БНТ

Четири гола вкараха до почивката в мача Германия - Кюрасао от Световното първенство.

В 7-ата минута класата си казва думата и Германия повежда. Феликс Нмеча комбинира с Флоран Вирц, който му върна, а халфът на Борусия Дортмунд вкара майсторски за 1:0, предава Гонг.

Малко по-късно отново опасен удар на Феликс Нмеча, но минава на сантиметри от целта.

Голямата изненада дойде в 22-ата минута, когато Кюрасао отбеляза първия си гол на световни първенства. Точен беше Ливано Комененсия. Той се възползва от няколкото колебливи действия на германската защита и след хубав удар, рикоширал в тялото на бранител, топката влетя в мрежата на Мануел Нойер - 1:1.

Седем минути по-късно Нико Шлотербек пробва удар с глава, но вратарят на Кюрасао - Елой Руум, спаси майсторски.

В 39-ата минута Германия отново поведе. След центриране на Натаниел Браун от корнер Нико Шлотербек с глава изведе Бундестима напред.

Европейският тим стигна до трето попадение в даденото от съдията продължение. Ришедли Базур фаулира Феликс Нмеча в наказателното поле, за което беше отсъдена дузпа. Зад топката застана Кай Хаверц, който не сбърка, правейки 3:1.

Редактор "Екип на Петел",

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