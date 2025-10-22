Четири институции ще ни бранят от измами по време на „Черния петък”

снимка pixabay

Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите, Комисията за регулиране на съобщенията и Асоциация „Активни потребители” започват съвместни действия за засилен контрол по време на предстоящите промоционални кампании „Черен петък” и свързаните с тях инициативи като „Черен уикенд”, „Черна седмица” и т.н.

Основната цел е защита на потребителите и предотвратяване на нелоялни търговски практики, които изкривяват пазара и нарушават конкурентната среда, съобщиха от КЗК.

►Комисията за защита на конкуренцията​

КЗК ще следи внимателно всички форми на заблуждаваща реклама – включително некоректни послания, подвеждащи намаления и изкуствено завишаване на цените преди обявяване на отстъпка. Комисията ще проверява дали търговците ясно посочват стара и нова цена, дали процентът на намалението е реален и дали има достатъчни количества от рекламираните стоки.

Не се допуска представянето на стандартни услуги като „ексклузивни” оферти – например безплатна доставка или обичайни срокове за връщане. При наличие на данни за измамна реклама КЗК ще се самосезира и ще предприема санкции срещу недобросъвестните търговци.

„Съвместните превантивни действия на институциите имат положителен ефект и водят до успокояване на пазара и недопускане на напрежение сред потребителите”, заяви зам.-председателят на КЗК Радомир Чолаков.

►Комисията за защита на потребителите

От своя страна КЗП ще следи дали обявените намаления са реални, както и за спазването на изискването за двойно обозначаване на цените – в левове и евро. Инспекторите ще контролират и за подвеждащи практики, които създават изкуствено чувство за спешност сред клиентите.

„Потребителите трябва да могат да направят информиран избор, а не да бъдат подтиквани чрез подвеждащи послания. При всяко нарушение да не се колебаят да ни сигнализират", посочи и.д. председателят на КЗП Александър Колячев.

Той напомни, че при пазаруване от онлайн магазини извън ЕС правата на потребителите може да не са защитени в същата степен, както според европейското законодателство.

►Комисията за регулиране на съобщенията

КРС ще следи дали поръчаните стоки достигат навреме и коректно до потребителите чрез куриерските и пощенските оператори.

„КРС ще организира срещи с куриерските фирми за обсъждане на нивото на обслужване – както при подаване, така и при получаване на пратки. Всеки от нас ще направи необходимото за защита на потребителите”, заяви председателят на комисията Иван Димитров.

►Асоциация „Активни потребители”

От Асоциация „Активни потребители” предупреждават и за нарастващите рискове от измамни реклами, генерирани с помощта на изкуствен интелект. Според експертите, фалшивите оферти и сайтове, които имитират популярни брандове, се увеличават именно по време на масовите онлайн кампании, предаде БГНЕС.

