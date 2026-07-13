Четири нови камиона ще се включат в сметосъбирането и сметоизвозването във Варна и курортите

Снимка: Община Варна

Кметът Благомир Коцев извърши проверка на техническата база на „ЗМБГ“ ЕАД – дружеството, което обслужва община Варна по силата на допълнително споразумение. На място той разговаря със служителите и инспектира техниката, използвана за сметосъбирането и сметоизвозването в града.

По време на проверката стана ясно, че в графика ще бъдат включени четири нови камиона за обслужване на автоматизираната система тип NORD. Допълнителната техника ще подпомогне работата през най-натоварения летен сезон както във Варна, така и в курортните комплекси.

Представители на дружеството увериха, че останалите 12 специализирани автомобила за системата NORD също са в техническа изправност и работят на терен. По предоставената информация няма камиони тип „преса“, които да са в сервиз или да са извадени от графика.

„ЗМБГ“ ЕАД е командировало служители от София, които да подпомогнат работата на екипите във Варна и да споделят опита си от организацията на сметосъбирането в столицата. От дружеството заявиха готовност при необходимост към екипите за обслужване на контейнерите да бъде включван и допълнителен служител, който да почиства отпадъците, натрупани извън съдовете.

Като един от най-сериозните проблеми представителите на фирмата посочиха неправомерното изхвърляне на отпадъци от търговски обекти, които запълват контейнерите непосредствено след тяхното обслужване. Те напомниха, че съдовете са предназначени за битовите отпадъци на домакинствата, а магазините и заведенията са длъжни да разполагат с договори за предаване на генерираните от тях амбалажни и смесени отпадъци.

Кметът Благомир Коцев настоя да бъде направен подробен анализ на местата с най-голямо натрупване на отпадъци, както и на техния произход. В зависимост от резултатите ще бъдат разпоредени допълнителни екипи и курсове за обслужване на зоните, в които това е необходимо.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!