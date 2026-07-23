Четири обвинения срещу пастрока на Наталия, грози го доживотен затвор

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Четири обвинения ще бъдат повдигнати срещу 40-годишния Асен Симеонов, задържан за отвличането на 11-годишната Наталия. Това съобщиха на брифинг от прокуратурата във Варна, след като мъжът беше арестуван през нощта в шуменското село Овчарово.

Той е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление, като държавното обвинение ще поиска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, предаде bTV.

От прокуратурата уточниха, че най-тежкото обвинение срещу Симеонов е за отвличане на лице, ненавършило 18 години, извършено при условията на опасен рецидив.

Ако вината му бъде доказана в съда, законът предвижда наказание от 10 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор.

Освен за отвличането, срещу 40-годишния мъж ще бъдат повдигнати още три обвинения.

Те са свързани с незаконното му проникване в дома на семейството през нощта на 30 юни, както и с причиняването на средна телесна повреда на майката на Наталия при отвличането.

Задържан след опит за кражба

Асен Симеонов беше задържан малко след полунощ в шуменското село Овчарово, след като направил опит да проникне в хранителен магазин.

Полицейски екипи, които вече са били в района заради издирването му, го арестували без съпротива.

„Той се изненада и беше като парализиран. Не оказа никаква съпротива. Изпълни всички разпореждания на полицаите“, обясниха разследващите.

Наблизо е открита и Наталия. Момичето е било силно изтощено след 24 дни в неизвестност, но е в добро общо състояние.

По информация на разследващите Симеонов се е укривал основно в слънчогледови и други земеделски масиви край железопътната линия между Варна и София.

Полицията обясни, че през деня използвал гъстата растителност, за да остане незабелязан, а се придвижвал предимно през нощта.

Пред разследващите задържаният заявил, че мотивът за отвличането е свързан с личните му отношения с майката на момичето.

От прокуратурата припомниха, че Асен Симеонов е многократно осъждан. Още през 2006 г. той е установен като извършител на кражба, а криминалното му досие включва и други престъпления.

Разследването продължава, като предстои прокуратурата да внесе искане в съда за постоянното му задържане под стража.

Редактор "Екип на Петел",

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