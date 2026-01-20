реклама

Четири партии напуснаха коалицията "БСП - Обединена левица"

20.01.2026 / 12:16 2

Булфото

Четири партии напуснаха коалицията "БСП - Обединена левица".

След постъпило искане Централната избирателна комисия извърши промени в състава на коалицията, като заличи "Партия за радикална промяна - Българската пролет" , партия "Движение 21" , партия "Изправи се, България" и партия "Политическо движение Социалдемократи", предаде БНР.

Тези формации са подали писмени заявления за прекратяване на участието си в "БСП Обединена левица", която бе регистрирана за участие в извънредните парламентарни избори проведени през октомври 2024 година.

Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
сладкаря (преди 49 минути)
Рейтинг: 6772 | Одобрение: 1642
"Движение 21" е на Татяна Дончева, а "Изправи се България" на Мая Манолова. Така е в живота, когато корабът потъва, мишките го напускат първи. Жаждата на двете за власт е голяма и сега ще ближат и боготворят Радев.
3
0
Серж (преди 55 минути)
Рейтинг: 231903 | Одобрение: 46573
Хайдеее...Започва се разпадането най-после!Гняв

