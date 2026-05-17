Четири средиземноморски държави предупреждават за риск от нова миграционна криза

Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза на фона на ситуацията със сигурността в Близкия изток и призоваха за координирани мерки на европейско равнище, предаде АПА, цитирана от БТА.

В съвместна декларация след среща в рамките на „Форум Европа - Персийски залив“ държавните и правителствените ръководители на четирите страни подчертаха необходимостта от навременни действия за ограничаване на евентуален засилен миграционен натиск към Европейския съюз.

Четирите средиземноморски държави се договориха да задълбочат сътрудничеството си в четири основни направления – укрепване на сигурността в региона, подпомагане на засегнатото население на място, прилагане на новия европейски пакт за миграцията и убежищата, както и засилване на защитата на външните граници на ЕС в съответствие с международното право.

Сред обсъдените мерки са по-тясно сътрудничество със страните на произход и транзит на мигрантите, засилване на борбата срещу трафикантите и мрежите за търговия с хора, както и евентуално активиране на европейския механизъм за кризисни ситуации и форсмажорни обстоятелства.

Италианският министър на вътрешните работи Матео Пиантедози обяви, че възнамерява да покани колегите си от Кипър, Гърция и Малта на среща в Рим на 17 юни, за да бъдат координирани националните мерки при евентуално рязко увеличаване на миграционните потоци.

Италия, Гърция, Малта и Кипър се смятат за едни от най-засегнатите държави от нерегламентираната миграция към ЕС. В края на април четирите страни поеха съвместна инициатива за справяне на евентуална нова мигрантска вълна заради военния конфликт в Близкия изток. Лидерите на четирите държави - Никос Христодулидис, Кираиакос Мицотакис, Джорджа Мелони и Робърт Абела, разговаряха по темата в Агиа Напа, където се проведе неформална среща на върха на ЕС в рамките на кипърското председателство.

Гръцките власти вече засилиха контрола в района на остров Крит, който е част от маршрута на нелегалните мигранти към Европа, съобщават гръцките медии. От миналия месец в района на острова се наблюдава засилен мигрантски поток. Патрули на гръцката брегова охрана съвместно в Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс са открили през април над 300 мигранти, тръгнали от отсрещния либийски бряг с лодки.

