Четири станаха жертвите при катастрофата на пътя Русе - Бяла
Снимка Булфото
Четири вече са жертвите на тежката катастрофа, която затвори пътя Русе – Бяла.
Инцидентът е станал малко след 9:30 часа в участъка между село Екзарх Йосиф и разклона за Две могили, съобщиха от ОДМВР – Русе.
По първоначална информация катастрофата е между тежкотоварен камион и миниван. В микробуса са пътували шестима души. Четирима от тях са загинали на място. Останалите двама пътници и шофьорът на камиона са откарани в болница, пише novini.bg.
Тирът е със софийска регистрация и е пътувал в посока Бяла. Бусът е с украинска регистрация и е пътувал към Русе. По първоначална информация в него са пътували украинско семейство с деца.
Към мястото са изпратени три линейки на Спешна помощ, екипи на полицията и пожарната.
Въведен е обходен маршрут през Две могили – Иваново – Божичен – Басарбово – Русе за леките автомобили. Тежкотоварният трафик обаче е спрян. Камионите изчакват тук на място. Има образували се колони от изчакващи тирове и в двете посоки.
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