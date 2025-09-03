Четири вече са жертвите след челния сблъсък край симеоновградското село Константиново

Снимка: Булфото

Четирима души са загинали в катастрофата край симеоновградското село Константиново. Информацията потвърдиха от МБАЛ - Хасково, където са транспортирани пострадали при тежкото произшествие, съобщава БНТ.

Малко след 13.00 ч. на прав участък челно са се ударили две коли. Изпратени са пет полицейски екипи, медици и пожарна. В болницата са 56-годищен мъж, 14-годишният му син и още един мъж на 48 години.

Все още няма подробности за катастрофата, причините се изясняват. Заради инцидента пътят Симеоновград - Хасково е затворен, а движението се отклонява през Харманли.

Обходният маршрут е по общински път през село Поляново, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

