Четири жени напуснаха сгодени "Ергенът"

Редко Петров

Стопкадър бТВ

Четири жени са на седмото небе от щастие в "Ергенът: Любов в рая".

Те получиха пръстени от любимите си мъже на финалната церемония в продукцията.

Козметологът Филипа бе първата, която каза "да" на Йовица. След нея пък певицата Киара се сгоди за бизнесмена Красимир, а юристът Кристина направи същото с актьора Петър.

Последната сгодена се оказа психоложката Дениз, която не мисли дълго, след като предприемачът Виктор отвори заветната кутийка.

Имаше обаче и две разочаровани дами, които получиха само рози от партньорите си.

Едната бе Благовеста, която бе разстроена, че няма пръстен от Денис, а после Габи Бланко също прие с известни резерви цветето от Калоян в продукцията по бТВ.

Техните приказки обаче ще продължат навън и нищо чудно те също да се обвържат, ако усетят, че са един за друг.

