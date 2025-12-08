Четири жени напуснаха сгодени "Ергенът"
Четири жени са на седмото небе от щастие в "Ергенът: Любов в рая".
Те получиха пръстени от любимите си мъже на финалната церемония в продукцията.
Козметологът Филипа бе първата, която каза "да" на Йовица. След нея пък певицата Киара се сгоди за бизнесмена Красимир, а юристът Кристина направи същото с актьора Петър.
Последната сгодена се оказа психоложката Дениз, която не мисли дълго, след като предприемачът Виктор отвори заветната кутийка.
Имаше обаче и две разочаровани дами, които получиха само рози от партньорите си.
Едната бе Благовеста, която бе разстроена, че няма пръстен от Денис, а после Габи Бланко също прие с известни резерви цветето от Калоян в продукцията по бТВ.
Техните приказки обаче ще продължат навън и нищо чудно те също да се обвържат, ако усетят, че са един за друг.
