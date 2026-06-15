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Четири жертви на пътя за последното денонощие у нас

15.06.2026 / 08:10 0

Булфото

През последното денонощие в страната са станали 26 катастрофи, при които са загинали четирима, а 29 души са ранени, информира МВР на сайта си.

По данни на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) за последните 24 часа е имало 17 леки пътнотранспортни произшестви и пет тежки, при които е загинал един, а четирима души са ранени. 

От началото на юни в страната са станали 321 пътни произшествия, при които са загинали 23-ма и са ранени 420 души, пише БТА. 

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