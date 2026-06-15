Четири жертви на пътя за последното денонощие у нас

Булфото

През последното денонощие в страната са станали 26 катастрофи, при които са загинали четирима, а 29 души са ранени, информира МВР на сайта си.

По данни на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) за последните 24 часа е имало 17 леки пътнотранспортни произшестви и пет тежки, при които е загинал един, а четирима души са ранени.

От началото на юни в страната са станали 321 пътни произшествия, при които са загинали 23-ма и са ранени 420 души, пише БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!