Четири жертви от наводнения в Русия

Снимка Pexels

Големи наводнения в Русия. Четирима души загинаха вследствие на сериозни наводнения в района на руския черноморски курорт Сочи, Южна Русия, заявиха днес представители на местните власти, предаде ДПА.

Автомобил, движещ се недалеч от град Туапсе, е бил завлечен от придошлата вода, при което са загинали 36-годишна жена и 13-годишната ѝ дъщеря, съобщава БТА.

В същия район бяха намерени телата на 71-годишен мъж и на момиче.

Заради лошите атмосферни условия властите обявиха извънредно положение в някои части на региона.

В Сочи бяха наводнени цели жилищни райони.



Emergency services in Sochi have sent out a warning to local residents & are preparing for possible evacuations after heavy rains caused rises in the levels of rivers that pass through the former Russian Winter Olympics host city.https://t.co/pRd1pySUvWpic.twitter.com/7LZXhJURJd