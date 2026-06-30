Четириетажен блок се срути в Атина

Пиксабей

Жилищна сграда се срути днес в Атина, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Инцидентът е станал в югозападния атински квартал „Петралона“. По информация на гръцката противопожарна служба сградата е рухнала по време на строителни дейности в съседен имот.

Според информация на ЕРТ най-малко един човек е в неизвестност. От наличните до момента данни това е жена, предава БТА.

Кадри от мястото показват, че сградата се е срутила напълно.

Там са разположени екипи на пожарната служба, на специализирано звено за реакция при бедствия, както и кучета за издирване и спасяване.

Според наличната до момента информация четириетажната жилищна сграда разполагала със седем апартамента.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!