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Четириетажен блок се срути в Атина

30.06.2026 / 15:23 1

Пиксабей

Жилищна сграда се срути днес в Атина, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ. 

Инцидентът е станал в югозападния атински квартал „Петралона“. По информация на гръцката противопожарна служба сградата е рухнала по време на строителни дейности в съседен имот. 

Според информация на ЕРТ най-малко един човек е в неизвестност. От наличните до момента данни това е жена, предава БТА. 

Кадри от мястото показват, че сградата се е срутила напълно.

Там са разположени екипи на пожарната служба, на специализирано звено за реакция при бедствия, както и кучета за издирване и спасяване. 

Според наличната до момента информация четириетажната жилищна сграда разполагала със седем апартамента. 

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село варна (преди 5 минути)
Рейтинг: 35498 | Одобрение: 638
Като им гледам пикливите заварки на металната конструкция някои майстори ще са я правили

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