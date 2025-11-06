Четирима футболисти от Варна с повиквателни за младежкия национален отбор до 21 години

Снимка: Булфото

Селекционерът на младежкия национален отбор на България до 21 години Тодор Янчев обяви списъка с футболисти, на които ще разчита за предстоящата европейска квалификация с Шотландия на 18 ноември. Двубоят на стадион “Фър Парк” в Мадъруел е от 19:30 ч. българско време и ще бъде излъчен пряко в ефира на Diema Sport, предава БТА.

В списъка са и трима от талантите на Варна. От "Черно море" с повиквателни са нападателите Георги Лазаров и Николай Златев. Сред повиканите играчи са и двама полузащитници на "Спартак" - Цветослав Маринов и Дамян Йорданов.

Ето и пълния списък с повикани играчи:

Вратари:

Пламен Андреев (Расинг Сантандер), Александър Андреев (Жирона), Мартин Янков (Хебър)

Защитници:

Теодор Иванов (ЦСКА), Кубрат Йонашчъ (Септември), Михаил Полендаков (Шефилд Юнайтед), Тодор Павлов (Локомотив Пд), Димитър Папазов (Болоня), Ивайло Видев (Ботев Пд), Симеон Василев (Септември)

Полузащитници:

Петко Панайотов (ЦСКА), Цветослав Маринов (Спартак Вн), Иван Панков (Красава), Асен Митков (Левски), Антоан Стоянов (Ботев Враца), Дамян Йорданов (Спартак Вн)

Нападатели:

Георги Лазаров (Черно море), Никола Илиев (Ботев Пд), Кристиян Балов (Славия), Борислав Рупанов (Левски), Роберто Райчев (Славия), Николай Златев (Черно море), Борис Димитров (Монтана).

След четири изиграни мача в квалификационна група "В" България заема третото място със 7 точки, а Шотландия е на четвърта позиция с 4. Лидер е тимът на Португалия с максималните 12 точки, следван от Чехия с 9.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!