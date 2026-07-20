Четирима индийци са убити при руско нападение срещу кораб в Черно море

Снимка Пиксабей, илюстративна

При руско нападение срещу кораб, напускащ пристанището на южния украински град Одеса, са загинали четирима индийски граждани, а друг беше приет в болница в критично състояние, съобщи днес Министерството на външните работи на Индия, цитирано от Ройтерс.

Русия порази с три крилати ракети кораба „Голдън Лео“ (Golden Leo), плаващ под флага на Гвинея-Бисау и с екипаж от индийски и сирийски моряци, съобщиха Военноморските сили на Украйна в приложението Телеграм.

„Индия осъжда подобни нападения и отново заявява, че атаките срещу търговски кораби, излагането на опасност на невинни мирни граждани от екипажиге, или възпрепятстването на свободата на корабоплаването и търговията по какъвто и да е друг начин са недопустими и трябва да бъдат избягвани“, се казва в изявлението на индийското Министерство на външните работи, съобщи БТА.

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