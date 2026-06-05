Четирима мигранти бяха изгорени живи на бензиностанция в Италия

Стопкадър Ютуб, trmh24

Показно убийство на четирима мигранти потресе италианския град Амендолара в южния регион Калабрия.

Инцидентът, който е станал в понеделник на местна бензиностанция, е описан от израелското издание мигнюз.

Кадри от охранителни камери са уловили момента, в който нападателите заливат багажника на лек автомобил със запалителна течност, блокират вратите и го подпалват. В пламналия автомобил живи са изгорели четирима граждани на Афганистан.

Единственият оцелял е успял да се измъкне през покрива на горящата кола. Той е с тежки изгаряния по ръцете и е настанен в болница.

Пред разследващите органи оцелелият мъж, който работел като берач на ягоди, е дал показания. Според него зад бруталната екзекуция стои „огромна пакистанска мафия“. Той твърди, че престъпната групировка многократно е заплашвала работниците, принуждавайки ги да работят безплатно на селскостопански плантации срещу минимални дажби храна и място за спане.

Жестоката експлоатация на чужденци в аграрния сектор на Италия отдавна се е превърнала в изключително доходоносен сенчест бизнес.

Много от жертвите пристигат в страната законно, като плащат хиляди евро на престъпни банди за работни документи. Поради пропуски в законодателството обаче, те бързо се оказват в пълна зависимост от своите „работодатели“.

Президентът на регион Калабрия, Роберто Окиуто, определи случилото се като „ужасяваща история, която повдига дълбоки въпроси за стойността на човешкото достойнство“.

Въпреки обещанията на премиера Джорджа Мелони да изкорени сенчестия агробизнес и плановете на властите да издадат половин милион нови работни визи до 2028 г., профсъюзите твърдят, че бюрокрацията обезсмисля реформите, пише novini.bg.

Разследването на масовото убийство в Калабрия продължава, като полицията издирва извършителите на палежа.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!