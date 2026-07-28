Четирима остават в болница след тежката катастрофа край Бобошево

Снимка: Булфото, архив

Движението по магистрала "Струма“ в района край Бобошево вече е напълно възстановено след тежката катастрофа, съобщиха за Фокус от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Участъкът от пътното платно е изчистен от екипите на спешните служби и трафикът се нормализира, след като в продължение на няколко часа превозните средства се пренасочваха по алтернативния път Е-79.

Четирима от общо осемте пострадали при инцидента остават за лечение и наблюдение в медицински заведения. Двама от ранените са настанени в болницата в Дупница, а други двама са транспортирани в лечебно заведение в Благоевград. Лекарите потвърждават, че всички хоспитализирани са в стабилно състояние и без опасност за живота.

Припомняме, че пътният инцидент възникна между четири леки автомобила. По първоначални данни първата кола се е блъснала в предпазната мантинела, а шофьорите на следващите три превозни средства са направили опит да избегнат сблъсъка, което е довело до последваща катастрофа. Органите на реда продължават работата по пълното изясняване на обстоятелствата около инцидента.

Редактор "Екип на Петел",

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