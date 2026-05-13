Четирима от Черно море са аут до края на сезона
Кадровите проблеми в Черно море не само, че нямат край, но станаха още повече преди гостуването на Ботев Пловдив.
В тази среща Илиан Илиев няма да може да разчита на петима основни футболисти. Двама от тях са контузии след успеха над Локомотив Пловдив с 2:0 и отпадат за съботния двубой. Това са Живко Атанасов, който получи удар в края и има оток с коляното, и Васил Панайтов. Капитанът напусна в началото на второто полувреме с разтежение.
Аут срещу „канарчетата“ ще са също невъзстановените Даниел Мартин, Цветомир Панов и Хорхе Падиля.
Това обаче не е всичко. Панайотов, Мартин, Панов и Падиля няма да играят и в последния мач срещу Арда, и ще са под въпрос за евентуалното участие на „моряците“ в баража за Лига на конференциите.
Що се отнася до Атанасов, той може да се завърне на терена в домакинството с кърджалийци.
