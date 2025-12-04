реклама

Четирима от задържаните на протеста остават в ареста

04.12.2025 / 17:38

Снимка: Булфото

Софийския районен съд остави в ареста четирима от задържаните при протеста на 1 декември. 

Съдът реши, че има реална опасност от извършване на ново престъпление, а според прокуратурата четиримата са обществено опасни. Младежите са обвинени за това, че по време на демонстрацията са замеряли органите на реда със стъклени бутилки и пиратки, посочва Фокус. 

Защитата на четиримата подчерта, че няма достатъчно данни за това те да са извършили вандалските прояви. 

Определението на съда не е окончателно и предстои да се гледа от СГС на 11 декември.

 

