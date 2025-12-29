Четирима са аут от "Локомотив" (София)

Снимка ФБ

"Локомотив" (София) се раздели с четирима футболисти, съобщиха от клуба.

"Октавио Мантека, Патрик-Габриел Галчев, Лука Иванов и Жарко Истатков вече не са част от "Локомотив". Договорът за наем на Галчев изтече, а останалите трима футболисти се разделиха с клуба по взаимно съгласие", поясниха "червено-черните", пише България он ер.

Галчев изигра 31 мача с "червено-черната" фланелка, в които отбеляза 3 попадения и записа 3 асистенции. Лука Иванов е юноша на клуба и изигра 68 мача за първия отбор.

Истатков има 5 мача на вратата на "Локомотив", а през изминалия полусезон бе под наем в "Спортист" (Своге). За Октавио това бе втори период в клуба, като той има общо 54 срещи, 13 попадения и 5 асистенции с "червено-черната" фланелка.

"Ръководството на "Локомотив" благодари и на четиримата за професионализма през годините и им пожелава много здраве, щастие и успехи в бъдеще", написаха още "червено-черните".

Патрик-Габриел Галчев трябва да се завърне в "Левски", откъдето да решат дали да го използват през пролетта или да продължи в друг отбор.

