Четирима убити и седем ранени при руски среднощни атаки в Украйна

Снимка Пиксабей

Властите на украинската Сумска област съобщиха, че две деца и възрастна жена са загинали при руски удари с управляеми авиационни бомби по Суми тази нощ, предаде Укринформ.

Ръководителят на Сумската областна военна администрация Олег Григоров поясни във Фейсбук, че двете деца са били на пет и десет години.

По думите му жилищни и нежилищни сгради са разрушени или повредени. Продължава оценката на щетите и разчистването на последиците от атаката.

Общо шест управляеми авиационни бомби са поразили гражданска инфраструктура в града. Според силите за противовъздушна отбрана още две руски авиационни бомби са били свалени от украинската противовъздушна отбрана, преди да достигнат населени райони, добави Хригоров.

Властите на украинската Миколаевска област пък съобщиха, че 89-годишна жена е загинала при руска атака срещу Миколаев, пише БТА.

Седем души са били ранени, каза кметът на града Олександър Сенкевич.

По думите му частни къщи и жилищни блокове са понесли значителни щети.

На 3 август руските сили атакуваха Николаев, като повредиха два граждански плавателни съда, припомня Укринформ.

Редактор "Екип на Петел",

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