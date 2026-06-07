Четирима варненци в ранглистата на съдиите за новия сезон в Първа лига

Пиксабей

От съдийската комисия към БФС обявиха ранглистите на съдиите за Първа и Втора лига през следващия сезон.



Номер 1 в ранглистата за Първа лига е Любослав Любомиров, следван от Венцислав Митрев и Мариян Гребенчарски. В подреждането сред 22-мата има и четирима варненци, пише "Морето".



Прави впечатление, че от ранглистата за елита липсва Стоян Арсов, който бе главен съдия в последния кръг между Лудогорец и ЦСКА. Този двубой бе белязан от брутално влизане, което остана ненаказано.



Ето как изглежда ранглистата на ръководещи съдии в Първа професионална лига:



1 Любослав Любомиров, Перник



2 Венцислав Митрев, София



3 Мариян Гребенчарски, Самоков



4 Кристиян Колев, Пловдив



5 Димитър Димитров, София



6 Радослав Гидженов (FIFA), Пловдив



7 Георги Кабаков (FIFA), Пловдив



8 Волен Чинков (FIFA), София



9 Васил Минев (FIFA), София



10 Георги Давидов, Велико Търново



11 Никола Попов, София



12 Драгомир Драганов, Варна



13 Мартин Великов (FIFA), Варна



14 Мартин Марков, Варна/София



15 Михаел Павлов, Велико Търново



16 Христиана Гутева (W FIFA), София



17 Денислав Сталев, Пловдив



18 Станимир Тренчев, София



19 Георги Стоянов, Пловдив



20 Геро Писков, София



21 Тодор Киров, Варна



22 Антонио Антов (нов), Кюстендил

Редактор "Екип на Петел",

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