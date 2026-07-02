Четирима загинаха при празненствата за класирането на Мексико на 1/8-финал

Класирането на Мексико за 1/8-финалите на Мондиал 2026 предизвика огромни празненства в столицата Мексико Сити, но радостта на хората бе почернена от смъртта на четирима души, пише Dsport.

От министерството на здравеопазването на Мексико потвърдиха, че четирима са загиналите при празненствата след победата с 2:0 над Еквадор, която ознаменува първата победа на „ацтеките“ в елиминации на Световно първенство от 40 години.

Жертвите са починали вследствие на задушаване, като и четирите случая са регистрирани близо до Пасео де ла Реформа в центъра на града, където струпването на фенове е било сериозно.

Кметът на Мексико Сити Клара Бругада написа следното в X: „Както съобщи Министерството на здравеопазването на Мексико, екипите за спешна помощ на Мексико Сити незабавно се отзоваха на сигнала на различни места близо до Пасео де ла Реформа. Всички медицински протоколи за реагиране бяха активирани. За съжаление, обаче, те загубиха живота си. В контакт сме със семействата, за да им осигурим цялата необходима подкрепа. Изпращам сърдечна прегръдка и най-искрените си съболезнования на техните близки. Повтаряме призива си винаги да празнуваме с отговорност, грижа и съпричастност.“

Редактор "Екип на Петел",

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