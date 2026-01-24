Четвърта група български учени отпътува за Антарктида

Снимка Пиксабей

Четвъртата, предпоследна, група от 34-тата българска антарктическа експедиция отпътува днес от летище „Васил Левски“ в София.

В групата са ръководителят на експедицията проф. д-р Христо Пимпирев, доц. Стоян Георгиев от Геологическия институт към БАН, гл. ас. д-р Снежина Русинова-Видева от Института по микробиология към БАН, Кирил Кандиларов, както и писателят Васил Попов, специалният кореспондент на Българската телеграфна агенция Симона-Алекс Михалева и журналистът Живко Константинов.

Групата ще се раздели на две в Рим, като проф. Пимпирев, Кандиларов и Попов ще се насочат към Буенос Айрес, където към тях се очаква да се присъединят флотилен адмирал Боян Медникаров и кап. I ранг проф. Мирослав Цветков от ВВМУ (Варна). Втората част на групата ще продължи директно към Пунта Аренас в Чили.

В Пунта Аренас към групата ще се присъединят гл. ас. д-р Гергана Георгиева от Физическия факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и проф. Емил Станев от Германия, както и гръцките учени Дионисия Ригату от Атинския университет и Елени Китину от Института по океанография към Гръцкия център за морски изследвания. Очаква се към групата да се присъединят и журналистите от БНТ Мария Чернева и Анна Андреева.

Очаква се двете групи да се съберат на о. Кинг Джордж на Антарктида, откъдето ще продължат с българския научно-изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ към българската база „Св. Климент Охридски“ на о. Ливингстън, предава БТА.

Както БТА съобщи, след отварянето на българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън в средата на месец ноември, започна същинската работа на 34-тата научна експедиция. В района на Южния залив на остров Ливингстън международният екип от учени, с помощта на логистичния екип от експедицията, събира проби по няколко научни проекта.

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна. Плавателният съд пристигна във военната база на аржентинския град Мар дел Плата на 13 декември 2025 г. след едномесечно плаване през Атлантическия океан.

При настоящата полярна експедиция и четвъртото плаване с научноизследователския кораб "Св. св. Кирил и Методий" ще стъпим и на Антарктическия полуостров, каза на 7 ноември във Варна проф. Христо

Пимпирев при изпращането на НИК 421 на новото плаване.

