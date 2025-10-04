Четвърта жертва взе водната стихия в "Елените"

Булфото

Четвърта жертва в опустошения курорт „Елените“.

По първоначална информация става дума за 58-годишна жена. Тя е била обявена за издирване от съпруга си.

Тялото ѝ е било затрупано от отломки.

„На място дойде руски гражданин и каза, че пристига днес от Русия и заяви, че няма връзка със съпругата си, която има вила тук в селището“, каза пред bTV старши комисар Владимир Маринов от ОДМВР-Бургас.

