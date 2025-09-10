Четвъртък идва с облаци

Снимка: Пиксабей

През нощта облачността над по-голямата част от страната ще бъде разкъсана – средна и висока. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, който в сутрешните часове в крайните източни райони ще стихне и там на отделни места видимостта ще бъде намалена. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, слабо ще се понижи.

През деня под влияние на преминаващ от запад на изток студен атмосферен фронт облачността ще е предимно значителна, около и след обяд над западната половина от страната купеста и купесто-дъждовна и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, съобщават от НИМХ при БАН. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в планинските райони и в Северна България. Без валежи ще се задържи в Югоизточна България, където ще има и повече слънчеви часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който вечерта в Западна България ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София - около 29.

Над планините облачността ще е по-често значителна. Главно над масивите в Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни, временно интензивни и значителни по количество валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра - около 16.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд значителна средна и висока. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7,02 ч. и залязва в 19,43 ч. Продължителност на деня: 12,41 ч. Луната в София залязва в 11,27 ч. и изгрява в 21,24 ч. Фаза на Луната: четири дни след пълнолуние.

