Четвърти ден издирват изчезналия Силви от Средногорци
Колаж Фейсбук, Танчето Георгиева, МВР
Полиция продължава да издирва българин, който потъна вдън земя.
Четвърти ден продължава акцията за издирване на изчезналия мъж от маданското село Средногорци, който е в неизвестност от 16 май. Това коментира пред БТА кметът на селото Светлан Младенов. Полицаи, доброволци и дронове участват в търсенето на 56-годишния Силви Тахиров.
Мъжът е обявен за издирване по молба на негови близки. Той е напуснал дома си около 2:00 часа сутринта на 16 май.
Камери за видео наблюдение показват, че е минал покрай училището в селото и се е отправил в посока към пътя Смолян – Мадан. Издирваният е висок около 165 см, със слабо телосложение и прошарена късо подстригана коса. По данни на близките, при напускане на дома си е бил облечен с черен анцуг с бели кантове и черни обувки, уточняват от ОД на МВР – Смолян.
Досега се обходени и претърсени всички места в Средногорци, където обичайно е ходил той, уточняват от кметството. Извършен е оглед и на местностите в околностите на селото. Днес издирването ще продължи с оглед по протежение на реката.
Всеки, който има информация за местонахождението на издирвания или го е срещал след 16 май, може да се обади на тел. 112 или в най-близкото управление на МВР, призовават от полицията.
