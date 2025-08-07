Четвърти ден продължава борба с огнената стихия в Сакар

снимка: МО

Над 30 000 декара обхвана вече пожарът в Сакар. Вчера огънят прехвърли автомагистрала „Марица”, като заплаши тир паркинг с мотел и търговски обект, който бе спасен.

Заради задимяване магистралата в участъкът от пътен възел "Тополовград" до пътен възел "Любимец" остана затворен в продължение за близо 8 часа. Частично бедствено положение обяви кметът на Община Любимец, след като пожарът навлезе в землището на село Йерусалимово, но опасност за населеното място няма. Тази сутрин обстановката е спокойна. Притесненията на пожарникарите са свързани с евентуален вятър следобед, който може да разгори тлеещи огнища, предаде БНТ.

Ст. комисар Димитър Чакалов, директор на пожарната в Хасково: "Имаме 17 пожарни автомобила, с които го охраняваме и налюдаваме, така че да нямаме допълнително развитие през деня.

Движението по АМ "Марица" беше спряно, но към момента то е възстановено, даже аз се намирам до магистралата ,така че тук обстановката е нормална."

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!