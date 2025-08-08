Снимка: Булфото, архив

Четвърти ден продължава ликвидирането на пожара до Летището край Балчик, засегнал стотици декари борови гори и сухи треви.

Произшествието е регистрирано в 12,33 ч. на 5 август, работата по него продължава близо 70 часа, като все още остава неприключено, отбелязва за Радио Варна началникът на Районната служба Пожарна безопасност и защита на населението - Балчик Стелиян Стойчев.

"Колегите са професионалисти и се справят много добре, но от години във всички служби, които смених (и в армията, и в МВР), хора все не достигат! 35 години не се направи анализ и правилна стратегия, стъпила на съвременните реалности и да се оптимизират щатовете. Да, те преди 15-20 години са "оптимизирани", но в обратна посока. Преди тези реформи колегите са дежурили по 7,8,9 човека на смяна..." - коментира представите си за оптимален състав главен инспектор Стелиян Стойчев.

