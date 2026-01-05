Четвъртите в света изпратиха с аплодисменти Димитър Пенев
Кадър БТВ
България изпраща великия треньор Димитър Пенев.
Най-тъжният ден в българския футбол! Днес, 5 януари, изпращаме от този свят треньор номер 1 на ХХ век, архитекта на четвъртото място на световното първенство в САЩ през 1994 - Димитър Пенев, посочва БТВ.
Стратегът почина преди два дни, на 80-годишна възраст. Днес всеки, който има желание, може да отиде до националния стадион "Васил Левски", за да се поклони пред Старшията.
Така направиха неговите момчета - онези, които станаха четвърти в света!
На националния стадион, веднага след семейството и близките на Пенев, пристигнаха футболистите, които постигнаха най-големия успех в историята на нашия футбол.
Водени този път от помощникът на Пенев - Красимир Борисов, на стадиона излязоха Христо Стоичков, Наско Сираков, Емил Костадинов, Йордан Лечков, Пламен Николов, Красимир Балъков, Ивайло Андонов, Илиан Киряков, Златко Янков, Даниел Боримиров, Цанко Цветанов, Бончо Генчев и още от футболните звезди.
