Четвъртите в света изпратиха с аплодисменти Димитър Пенев

България изпраща великия треньор Димитър Пенев.

Най-тъжният ден в българския футбол! Днес, 5 януари, изпращаме от този свят треньор номер 1 на ХХ век, архитекта на четвъртото място на световното първенство в САЩ през 1994 - Димитър Пенев, посочва БТВ.

Стратегът почина преди два дни, на 80-годишна възраст. Днес всеки, който има желание, може да отиде до националния стадион "Васил Левски", за да се поклони пред Старшията.

Така направиха неговите момчета - онези, които станаха четвърти в света!

На националния стадион, веднага след семейството и близките на Пенев, пристигнаха футболистите, които постигнаха най-големия успех в историята на нашия футбол.

Водени този път от помощникът на Пенев - Красимир Борисов, на стадиона излязоха Христо Стоичков, Наско Сираков, Емил Костадинов, Йордан Лечков, Пламен Николов, Красимир Балъков, Ивайло Андонов, Илиан Киряков, Златко Янков, Даниел Боримиров, Цанко Цветанов, Бончо Генчев и още от футболните звезди.

