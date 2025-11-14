Четвърто издание на „Аспарухово трейл“ във Варна

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Приключението „Аспарухово трейл“ ще се проведе в неделя - 16 ноември, за четвърта поредна година. То е организирано от спортен клуб “Тангра” със съдействието на Община Варна.

Старт-финалът ще бъде на рибарското селище “Карантина”, като са предвидени три дистанции: детско бягане на 1500 м - за деца и любители, горско бягане на 7 км (+D315) и Аспарухово трейл на 13 км (+D460).

Участниците ще бъдат разпределени в няколко възрастови групи: юноши и девойки до 18 години, мъже и жени до 45 години и ветерани над 45 години. За първите трима в класирането е осигурен награден фонд, като са предвидени и предметни награди.

Двете трасета преминават през гората на квартал "Аспарухово", като всеки участник ще има възможност да се наслади на красиви горски пътеки, „Арабчешма“, старата чешма на Боровец, два уникални водопада и мистичния Аспарухов вал, издигнат още през VIII век.

За улеснение на участниците стартовите пакети ще се раздават днес - 14 ноември, и събота - 15 ноември, от 15 до 18 ч. в спортен магазин “Декатлон”, като ще има възможност това да стане и в деня на проявата до 9,30 ч. Регистрацията за състезанието е отворена.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!