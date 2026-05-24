Четвърто място за Никола Цолов в изпълнено с инциденти Гран При на Канада

Никола Цолов финишира четвърти в основното състезание в Канада.

Българският пилот водеше битка за победата в началото, но за нещастие удар от Куш Майни го извади от топ 10. Въпреки това родният състезател продължи да се бори и се добра до четвъртото място след наказание на съперник, предава БГНЕС. Надпреварата завърши зад кола за сигурност и беше изпълнена с инциденти.

Състезанието беше историческо, тъй като за първи път страната прие старт от Формула 2 - това се случи на изкуствен остров непосредствено до Монреал.

Вчера Цолов финишира извън точките в спринта, след като получи наказание и се смъкна до 14-та позиция. Днес българският пилот стартира от втора позиция, въпреки че беше четвърти в квалификацията. Наказания за Рафаел Камара и Алекс Дън обаче го изкачиха до място на стартовата решетка.

За Цолов, който е втори в генералното класиране зад Габриеле Мини от Италия, и компания предстои старт в Монако на 7 юни.

