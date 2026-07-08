Чичарито: Меси е Супермен, а Кристиано Роналдо - Батман

Снимка уикипедия, Steindy (talk) 16:03, 29 August 2019 (UTC)

Легенда на футбола каза нещо, с което привлече вниманието върху себе си. Големият мексикански голмайстор Хавиер Ернандес (Чичарито) обясни каква е разликата между Лео Меси и Кристиано Роналдо:

Вижте неговот мнение:

"Меси е Супермен, а Кристиано Роналдо е Батман.

Супермен е роден със сили. Батман не е. Батман трябва да изгради себе си - с дисциплина, кураж и характер - докато не се превърне в нещо невероятно.

Моята мащеха ме попита кой е по-добър Меси или Кристиано и аз отговорих:

‘На кого се възхищаваш най-много?’

Меси е абсолютен талант. Когато го наблюдаваш на терена, всичко изглежда толкова естествено, сякаш законите на физиката не важат за него. Той прави и невъзможното да изглежда лесно. Това е мечта за някой, който е роден със специален дар.

Кристиано Роналдо е различна история. История на човек, който изгради себе си. Той превърна дисциплината в най-великия си талант. Той смени държави, първенства, езици, системи на игра - и остана на ниво навсякъде.

Меси ми дава чувство на спокойствие. Кристиано - на глад (за успехи). Меси оставя играта да дойде сама към него. Кристиано тича през нея от първата минута, за да я достигне.

Ето защо милиони хора се припознават в Кристиано. Защото много от нас не бяха родени като най-добрите. Ние трябва да работим два пъти по-упорито, за да направим мечтите си реалност.

И мисля, че над това е истинската дискусия тук. Не кой е по-добър, но на кой историята би те вдъхновила повече.

Ние се възхищаваме на Меси за това, което е той - някой от друга планета. Но много се възхищават на Кристиано заради този чудовищен глад, който го подтиква да се погледне в огледалото и да вярва, че може да стигне още по-далеч.”

Фейсбук, Eddie Pavlov

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