Чили обяви бедствено положение: Горски пожари взеха 16 жертви

Президентът на Чили Габриел Борич обяви бедствено положение в два южни региона на страната заради разразилите се мащабни горски пожари, при които са загинали най-малко 16 души, а повече от 20 000 души са били принудени да напуснат домовете си, съобщава Ройтерс.

По информация на националната агенция, отговаряща за горските ресурси, към тази сутрин пожарникарските екипи се борят с общо 24 активни пожара на територията на страната. Най-сериозната обстановка е в регионите Нюбле и Биобио, където огнената стихия е с най-голям мащаб и където правителството въведе извънредно положение.

Двата засегнати региона се намират на приблизително 500 километра южно от столицата Сантяго.

"С оглед на сериозността на пожарите, които бушуват в момента, взех решение да обявя бедствено положение в Нюбле и Биобио. Всички налични ресурси са мобилизирани", заяви Борич в публикация в социалната мрежа X.

Най-малко 250 сгради са напълно разрушени

Министърът на обществената сигурност Луис Кордеро съобщи днес, че в региона Биобио жертвите са 15, докато в Нюбле е регистриран един загинал.

Към настоящия момент пожарите в двата региона са унищожили приблизително 8500 хектара земя, като са поставили под заплаха редица населени места. Това наложи властите да разпоредят масови евакуации. Чилийската агенция за управление на бедствията информира, че близо 20 000 души са били евакуирани, а най-малко 250 жилищни сгради са напълно разрушени, информира БТА.

Според властите неблагоприятни метеорологични условия, включително силни ветрове и изключително високи температури, са допринесли за бързото разпространение на пожарите и сериозно затрудняват работата на пожарникарските екипи.

Както Чили, така и съседна Аржентина са засегнати от екстремни горещини и продължителни горещи вълни от началото на годината. По-рано този месец тежки горски пожари избухнаха и в аржентинския регион Патагония, причинявайки значителни щети.

