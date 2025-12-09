Читалищата се готвят за протест: Обидно е, искаме уважение

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Искаме уважение, отношението е обидно, това заяви по Нова нюз директорът на фондация „Народни читалища” Юрий Вълковски. Думите му бяха като обяснения за протестната декларация на културните средища, която набира все по-голяма подкрепа.

Вълковски заяви, че бюджетът за читалищата е рекордно нисък и не е ясно какво изобщо ще остане от него през 2026-а. Средствата за нови книги са орязани с 60% за всички, като не е взето предвид, че градските са готови да се откажат от парите в полза на селските, където нуждата е огромна.

„Човекът, който работи в едно селско читалище, получава 5000 лева годишно”, подчерта Вълковски. Той каза също, че министърът на културата Мариан Бачев е заявил, че се е преборил за 25% вдигане на стандарта за заплащане, но такова увеличение няма.

Читалищата настояват това обещание да бъде спазено, като представителят им заяви, че ако това не стане, ще излязат пред министерството, за да бъдат чути.

Вълковски заяви също, че искат националния съвет по читалищно дело да поднови работата си, защото не е заседавал вече 5 години.

