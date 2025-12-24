Читалище отвори врати, събирайки самотни хора на Бъдни вечер
Кадри БНТ
За мнозина Бъдни вечер е празник на семейството и споделената трапеза. Но за други това е ден, в който тишината и самотата се усещат още по-силно и често водят до тежки емоционални състояния.
В навечерието на празника в Бургас се проведе специална инициатива, насочена към хората, които нямат с кого да споделят този ден.
Вратите на Народно читалище „Асен Златаров – 1940“ бяха отворени за всички, които имаха нужда от компания, разговор и човешка близост.
За някои празникът вместо радост носи тишина и тежест, които трудно се споделят.
А една подадена ръка е достатъчна, за да върне вярата.
“Да усетят топлината, че има хора около тях, че не са самички. Ще си поговорим с тях на различни теми. И затова сме се организирали да дойдем”, казва Ивайло Иванов, социален работник и доброволец.
Освен внимание и човешка топлина, хората споделиха заедно и празничната трапеза.
“Място, където да се почувстват уютно. Прекрасни мигове, надявам се, малко забавление, разговори и споделеност. Искаме да го популяризираме и повече от нас да забелязват хората, които са около тях и са сами”, заяви Асена Матеева, представител на Фондация “Глобална инициатива в психиатрията-София”.
Сред споделените истории има и такива, които напомнят, че трудните периоди не са край.
“Между хора-няма лошо да бъдеш между хора на празника. Дано всеки, който има проблем да намери своя път. Мислих, че живота ми свършва, а то не е така. Животът продължава. Има действително хора, който помагат”, казва 51-годишната Светла Вълканова.
А на Коледа си пожелават най-ценното, без да очакват чудеса. Защото истинският смисъл на празника е в споделените моменти.
