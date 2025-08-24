Читателски сигнал: Имаме голям проблем с боклука на тази улица в "Аспарухово"
За проблем със сметосъбирането сигнализира читател на "Петел".
Той изпрати сигнал и снимки за проблемния район в квартал "Аспарухово" във Варна.
Ето какво пише читателят:
"Ул.Стара Загора,Аспарухово. Казаните за боклук не се извозват редовно,често се препълват.Камионът явно има нареждане да не ги взима и двата като мине,което е на 2 -3 дни.
Снощи(23.08)след скандал и заплахи все пак взе и двата казана.Обяснено му беше на въпросния шофьор,че следващия път няма да напусне улицата и камионът ще остане блокиран докато не си свърши работата.
Освен това има и жълт казан за уж разделно събиране,който е сцепен.Всичко е навън.
Наред с това има и такива, за които цел в живота е да хранят кучетата с пумии,консерви,кофички,купички и т.н.
Комуникацията с районното кметство Аспарухово е труднаи неадекватна,знаят за проблема,решението е временно или по-скоро няма такова.Публикуват се в социалните мрежи някакви снимки,че уж нещо е направено.Всъщност е направена една кръгла и голяма 0.Информирани са РИОСВ,както и МОСВ.
