Читателски сигнал: Имаме голям проблем с боклука на тази улица в "Аспарухово"

За проблем със сметосъбирането сигнализира читател на "Петел".

Той изпрати сигнал и снимки за проблемния район в квартал "Аспарухово" във Варна.

Ето какво пише читателят:

"Ул.Стара Загора,Аспарухово. Казаните за боклук не се извозват редовно,често се препълват.Камионът явно има нареждане да не ги взима и двата като мине,което е на 2 -3 дни.

Снощи(23.08)след скандал и заплахи все пак взе и двата казана.Обяснено му беше на въпросния шофьор,че следващия път няма да напусне улицата и камионът ще остане блокиран докато не си свърши работата.

Освен това има и жълт казан за уж разделно събиране,който е сцепен.Всичко е навън.

Наред с това има и такива, за които цел в живота е да хранят кучетата с пумии,консерви,кофички,купички и т.н.

Комуникацията с районното кметство Аспарухово е труднаи неадекватна,знаят за проблема,решението е временно или по-скоро няма такова.Публикуват се в социалните мрежи някакви снимки,че уж нещо е направено.Всъщност е направена една кръгла и голяма 0.Информирани са РИОСВ,както и МОСВ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!