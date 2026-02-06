Член на КЕВР: Ако установим, че дружество е надписвало сметки за ток, ще бъдем безкомпромисни

Редактор: Недко Петров

Има 200 документа, които пристигнаха при нас за високи сметки за ток. Документи, а не жалби, защото жалбата е нещо, което трябва да има съответната форма и начин на подаване. EVN отчетоха, че от първи януари до днешна дата са се получили някъде около 400 жалби, така че това, което възникна като масова вълна на практика чрез подадени документи, които получаваме, показва, че има обществен проблем. И този проблем ние трябва да го да намерим, да открием причините и да се опитаме да го решим. Ако има някакви нарушения, да бъдат съответно санкционирани и преодолени. Ако установим, че дружество е надписвало сметки, ние ще бъдем безкомпромисни, и глобите са до 15 000 лева.

Това заяви членът на КЕВР Таско Ерменков.

Най-добре е хората да изпращат жалба чрез ЕРП-то до КЕВР, тъй като подадена по този начин енергийното дружество е задължено да окомплектова всички документи, които са свързани с тази жалба и да ни ги предостави. Ако жалбата дойде директно при нас, ние ще трябва да се обърнем към съответното енергийно дружество за какво е жалбата. Да поискаме тези документи, и то да ни ги изпрати, което е загуба на време. Както за този жалбоподател, който чака бързо решение на своя проблем, така и загуба на административно време, което би могло да бъде използвано за разглеждане на повече жалби и по-ефективна да бъде работата, допълни по БНТ той.

