Член на обществения съвет към ЦИК: Параваните ще са такива, че да не се снимат бюлетините

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Стефан Манов, член на обществения съвет към ЦИК, обясни какво значи приемането на единен стандарт за параваните, зад които избирателите ще поставят знака си на хартиените бюлетини на следващите парламентарни избори. При Злати Йочев по bTV подчерта, че т.нар. „тъмна стаичка” вече не съществува в българския закон, а параваните ще са така направени, че да не може гласоподавателя да извади телефон и да снима бюлетината си.

Манов каза също, че ако ветото на президента Илияна Йотова не бъде отхвърлено в парламента, не само няма да има ограничение на секциите извън ЕС, но заедно с това ще има отделен многомандатен избирателен район (МИР) „Чужбина” с 4 мандата. Той обясни, че това е станало ясно още вчера, след като държавния глава е издала указ на МИР-овете за следващия предсрочен парламентарен вот.

