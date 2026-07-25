Чолаков, КЗК: Умишлено са изчезвали лекарства чрез паралелен износ

Кадър Bulgaria On Air

Сигнал, че няма недосегаеми. Така според зам.-председателя на КЗК Радомир Чолаков може да се приемат действията на Комисията, която обвини осем фирми в картел при доставка на болнична храна, за доставка на храна за детски градини и учебни заведения и на строителна техника.

Той коментира темата в ефира на "Опорни хора" и допълни: "Същевременно правим още 28 висящи производства за нелоялна конкуренция, още 8 производства за тръжни манипулации, което на практика са картели - това са манипулации на обществените поръчки".

"Най-хубавото е, че масово възложителите - хората, които обявяват обществените поръчки, започват да ни сезират", обобщи Чолаков пред Bulgaria On Air.

Въпросът с липсата не лекарства трябва да се реши еднозначно в полза на болните, категоричен беше зам.-председателят на КЗК.

"Проблемите с липсващите лекарства са големи, защото и в световен мащаб понякога няма достатъчно производство, тъй като се разпределят квоти по държавите. Подозирам, че е имало и случаи, в които умишлено са изчезвали лекарства чрез паралелен износ. Внасят се в България, където цените са по-ниски, и автоматично се изнасят за Западна Европа, където са по-високи", обясни Чолаков.

За този проблем Министерството на здравеопазването е абсолютно наясно, увери гостът.

"Два софтуера трябва да се свържат и да започнат да си "говорят". Единият е на системата, която следи вноса на лекарствата, и другият е колко са болните, къде живеят и къде им е аптеката, за да може лекарството да стигне до тяхната аптека", посочи още Чолаков.

Той сподели, че усеща, че има политическа воля въпросът да бъде решен.

Редактор "Екип на Петел",

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