Човек на Доган: Службите ни притискат

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Службите продължават да притискат АПС. Това обяви депутатът от партията Танер Али. Според него тормозът е започнал още по време на капманията за последните избори.

Местни кметове, селски кметове от моя регион – Омуртаг и Опака, бяха нападнати от ДАНС и прокуратурата. Нападнаха ги, тъй като бяха останали верни на нашата партия. Отнеха им телефоните, взеха им пари и цял ден обискираха домовете им. Все още, до ден днешен, вече 9 месеца, на тези кметове не им се възстановени нито парите, нито телефоните, разкри Али.

Това е само един пример. В Бургас срещу 19 общински представители на АПС, които работиха с кауза и идеология на самите избори, в момента все още продължават проверки. Проверявани са като физически лица, те и техните семейства, съпрузи, бащи, майки и така нататък. Проверяват ги, защото са наши съподвижници, допълни той.

Същото важи и за нашия депутат Севим Али. Всички ние го изпитахме на гърба си. Бизнесмени, малък и среден бизнес. А вижте пък какво се случва и с ГЕРБ сега. Техни областни управители преминават масово към „ДПС – Ново начало“, каза още по бТВ Танер Али.

