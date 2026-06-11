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Човек почина в коридорите на "Ацтека" при откриването на Световното

11.06.2026 / 21:41 0

Кадър Ютуб

Човек почина часове преди откриващия мач на Световното първенство по футбол през 2026 г. на стадион „Ацтека“ в Мексико. Смята се, че мъжът е получил сърдечен удар, докато е бил във входните коридори.

Това предизвика безпокойство сред феновете и персонала на стадиона, което накара спешните служби да се втурнат на мястото на инцидента.

Парамедици, назначени към охраната на Световното първенство, пристигнаха в рамките на минути, за да окажат първа помощ, а спешните медицински техници стабилизираха пациента, като извършиха кардиопулмонална ресусцитация .


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