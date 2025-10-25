Човек спи на спирка във Варна
25.10.2025 / 20:44 0
Кадър Читател на Петел
Така изглежда спирка "Лотос" 2 във Варна.
Често се вижда и полегнал човек, съобщава гражданка.
