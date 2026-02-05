Човек загина, а друг е в неизвестност, след като бурята "Леонардо" удари Испания и Португалия
кадър Нова тв
Бурята „Леонардо“, която връхлетя Иберийския полуостров, донесе необичайно проливни валежи в част от Южна Испания и няколко региона на Португалия.
70-годишен мъж загина, след като автомобилът му бе повлечен от придошли води в южната португалска провинция Алентежу. Момиче беше отнесено от река Турвиля в южната испанска провинция Малага, докато се опитвало да спаси кучето си.
Стихията "Леонардо" наложи евакуацията на няколко хиляди души в Андалусия, блокира железопътния трафик и стана причина за затварянето на много училища.
Реки и язовири в Испания и Португалия са на ръба на преливането, тъй като новата стихия дойде, само седмица след като бурята "Кристин" отне живота на шестима души и остави хиляди без ток. Почвата в засегнатите райони е пренаситена и не може да поеме нови количества вода. Червен код за повишено ниво на реките е издаден за няколко района на Южна Испания.
Бурята „Марта“ - следващият атмосферен фронт от т.нар. влакче на бурите, се очаква да връхлети региона през уикенда, съобщи испанската метеорологична агенция „Аемет“, предаде Нова тв.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!