Човек загина, а друг е в неизвестност, след като бурята "Леонардо" удари Испания и Португалия

Бурята „Леонардо“, която връхлетя Иберийския полуостров, донесе необичайно проливни валежи в част от Южна Испания и няколко региона на Португалия.

70-годишен мъж загина, след като автомобилът му бе повлечен от придошли води в южната португалска провинция Алентежу. Момиче беше отнесено от река Турвиля в южната испанска провинция Малага, докато се опитвало да спаси кучето си.

Стихията "Леонардо" наложи евакуацията на няколко хиляди души в Андалусия, блокира железопътния трафик и стана причина за затварянето на много училища.

Реки и язовири в Испания и Португалия са на ръба на преливането, тъй като новата стихия дойде, само седмица след като бурята "Кристин" отне живота на шестима души и остави хиляди без ток. Почвата в засегнатите райони е пренаситена и не може да поеме нови количества вода. Червен код за повишено ниво на реките е издаден за няколко района на Южна Испания.

Бурята „Марта“ - следващият атмосферен фронт от т.нар. влакче на бурите, се очаква да връхлети региона през уикенда, съобщи испанската метеорологична агенция „Аемет“, предаде Нова тв.

