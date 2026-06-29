Човек загина при стрелба в зоната за фенове на Световното първенство в Калифорния

Пиксабей

Един човек загина, а друг бе тежко ранен при стрелба на площад „Сан Педро“ в Сан Хосе, Калифорния, съобщава Ройтерс..

Мястото на инцидента е популярно за развлечения, където по време на Световното първенство по футбол се организират прожекции на мачове за фенове, съобщи полицията, предаде бТВ.

Пострадал при стрелбата е бил откаран с носилка, докато районът е бил отцепен от засилено полицейско присъствие, включително множество патрулни автомобили, предава информационната агенция.

След инцидента повечето заведения на площада са преустановили работа. По време на стрелбата не са се излъчвали мачове от Световното първенство, тъй като единствената среща за деня е приключила около 14:00 часа местно време (21:00 GMT).

Районът на залива на Сан Франциско досега е бил домакин на пет срещи от Световното първенство. Последният мач там се е състоял в сряда (24 юни) между Босна и Херцеговина и съ-домакина Съединените щати.

Редактор "Екип на Петел",

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