Човек загина в пожар, а двама са пострадали през изминалото денонощие

Пиксабей

През изминалото денонощие звената за "Пожарна безопасност и защита на населението" са реагирали на 173 сигнала за произшествия, ликвидирани са 116 пожара, при които един човек е загинал, а двама са пострадали, съобщават от МВР. Данните са към 6:00 часа.

С преки материални щети са възникнали 21 пожара, от които шест са били в жилищни сгради и един - в промишлени сгради, четири пожара е имало в транспортни средства, един - в горски масиви, четири - в селското стопанство и един - в съоръжения на открито. Без нанесени материални щети са възникнали 95 пожара, от които 51 - в сухи треви, горска постеля и храсти, четири - в стърнища, 36 - в отпадъци и четири други.

Извършени са 45 спасителни дейности и помощни операции, от които седем са били при катастрофи в транспортни средства. Регистрирани са и на 12 лъжливи повиквания, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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