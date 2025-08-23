Човека паяк – Иван Кристоф: От ранна възраст водя сина си на атракциони, но винаги с внимание към детската психика

кадър: Bulgaria ON AIR

Въпросите за безопасността при морски атракциони придобиват особена значимост след трагичния случай, при който дете загуби живота си заради недостатъчни стандарти и контрол.

"Едно дете загуби живота си на 8 години, защото държавата липсва, регулации няма. Днес вече се сетиха, започнаха да работят, до няколко дни ще видим регулациите. Но белята е станала. Много пъти с вас сме водили този разговор. Какво трябва да се случи, за да има адекватни регулации, за да можем да качим детето си на балон, на парашут или на какъвто и да е атракцион някъде в България и да сме спокойни", попита Човека паяк – Иван Кристоф в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му трябва да се мисли локално, но с глобална визия, защото бизнесът с атракции вече е сериозен и влияе на социалните мрежи, а социалните мрежи – обратно на бизнеса. Кристоф отбеляза, че дори институциите понякога не знаят правилните въпроси, които да зададат, за да получат необходимата информация за безопасността.

Гостът разказа в ефира на Bulgaria ON AIR, че от ранна възраст е водил сина си на атракциони, но винаги с внимание към детската психика и възрастови ограничения. Той подчерта, че родителите носят основната отговорност за здравето и безопасността на децата си, особено когато държавата не осигурява ясни регулации.

Кристоф отбеляза, че атракционите трябва да имат специфични стандарти за безопасност, различни от тези за спортното катерене, за да се избегнат инциденти.

"Много важно е винаги да имаш backup на backup-а. Винаги трябва да имаш двойно осигуряване. Това, което забелязваме при този тип карабинери, е, че има различни начини на осигуряване – някои изискват двойно или тройно движение: първо да натиснеш копчето, после да завъртиш и чак тогава да го затвориш. Това е много важно, защото иначе има възможност те сами да се отключат", подчерта Кристоф.

