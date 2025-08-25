"Човека паяк" създава платформа за инциденти в екстремните спортове

кадър: БНТ

"Човека паяк" обяви инвестиции за създаване на дигитална платформа с протоколи за безопасност и анализ чрез изкуствен интелект.

Иван Кристоф, по-известен като "човека паяк", представи своя инициатива за създаване на национална база данни, съдържаща информация за инциденти и протоколи за безопасност в екстремните спортове и атракциони. Идеята му е свързана с разработването на стандарти за сигурност, които да допринесат за предотвратяване на инциденти при занимания на височина или в рискови условия, предава БНТ.

По време на събитие, Кристоф представи проект, който ще се реализира чрез домейна "ivan.bg", където ще се събира и анализира информация за случили се инциденти, включително и трагични случаи. По думите му, данните ще се въвеждат в система с изкуствен интелект, който ще подпомага анализа и разработката на ефективни протоколи за спасяване и превенция.

„Аз посвещавам този домейн ‘Иван.бг’ да бъде като платформа, и цялата тази информация с това, което заснехме тук, с прецеденти с други загинали хора, да се събира и да се дава на изкуствен интелект. Инвестираме в микрофабрика за ИИ, специално за спасяване, и отделно още 5 милиона долара, които ще бъдат за промотиране от световни гиганти. Това е една инвестиция около 10 милиона в полза на родината“, заяви пред БНТ Кристоф.

Като част от инициативата бяха демонстрирани и конкретни стандарти за оборудване, използвано при спортни занимания или спасителни мисии на височина. Според Кристоф, екипировката трябва да включва задължително поне триточкова сбруя с двойно обезопасяване. Той подчерта и значението на т.нар. двойно закрепване, което може да спаси живот при отказ на едно от звената.

„В ситуацията с изгубилото живота си дете, предполагам, че или главните колани са се откачили, или тези, които са държали краката му. Така нареченото двойно закрепване-привързване е необходимо, за да, ако единият анкер не издържи на натоварването от камшичния удар, вторият анкер да разпредели силата“, коментира още той.

Според него, всяко оборудване трябва да бъде сертифицирано, а хората, които искат да се занимават с такива дейности, трябва да преминат през специален подготвителен курс. Целта на проекта е да обедини усилията на институции, професионалисти и технолози в областта на безопасността, за да се изгради устойчива система за предотвратяване на трагични инциденти.

